В Киеве стартует просветительский семинар «Традиционная семья в современном мире»

«Традиционная семья в современном мире» – под таким названием в Киеве будет проходить постоянно действующий семинар, организованный Отделом религиозного образования, миссионерства и катехизации Киевской епархии и общественной организацией «Всеукраинское объединение защиты прав семьи», сообщает «ФОМА в Украине».

Первая встреча состоится в воскресенье, 7 декабря, и будет посвящена теме «Празднование новогодних и Рождественских праздников в духе православных традиций».

Во время встречи можно будет записаться на трехмесячные просветительские православные курсы (начнутся 25 января 2015 года).

В программе курсов – «Библейская история», «Катехизис», «Христианская антропология и этика», «Учение о молитве» (литургика), «Этика семейной жизни».

Организаторы семинара приглашают к участию всех, кого интересуют вопросы создания, укрепления и сохранения семьи на основе православных ценностей.