На Киевщине православный священник организовал для детей прыжки с парашютом

Руководитель молодежного отдела Бориспольской епархии УПЦ иерей Максим Молотков, настоятель храмов в селе Свитильня и пгт Калита, продолжает организовывать активный досуг для детей своих приходов.

В этот раз группа ребят-пономарей побывала в Винницкой области в «Первой Православной парашютно-десантной школе имени Цесаревича Алексея», сообщает Молодежный отдел Бориспольской епархии УПЦ.

Неотъемлемой частью дня была молитва. Кроме того, ребята выполняли множество физических упражнений, учились метко бросать ножи. Итогом пребывания в военной школе стали экзамены и прыжок с парашютом для тех, кто сдал их на отлично.

По благословению настоятеля Свято-Михайловской церкви дети сделали свой первый удачный прыжок. Во время прыжков отец Максим поддерживал их, летя в кабине пилота. Самых юных участников школы, и тех, кто не прыгал с парашютом, прокатили на десантном самолете АН-2.