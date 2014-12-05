Епископы и священники РПЦ в Елоховском соборе почтили память Алексия II

Митрополит Истринский Арсений и еще четыре епископа Русской православной церкви совершили в пятницу, в шестую годовщину кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия II, заупокойную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, сообщил РИА Новости его настоятель протоиерей Александр Агейкин.

"Сегодня служило пять преосвященных епископов во главе с митрополитом Арсением, и московское духовенство в большом количестве. И в течение всего дня люди будут идти к гробнице. По крайней мере, в течение дня 2-3 тысячи человек пройдет через Елоховский собор", - сказал Агейкин.

Патриарх Алексий II скончался 5 декабря 2008 года в своей подмосковной резиденции в поселке Переделкино на 80-м году жизни. Предстоятель, возглавлявший Русскую церковь 18 лет, был погребен, в соответствии с его завещанием, в Елоховском соборе, недалеко от раки с мощами его небесного покровителя, святителя Алексия, митрополита Московского