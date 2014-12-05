Глава РПЦ наградил Александру Пахмутову орденом княгини Ольги I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил композитора Александру Пахмутову орденом Святой равноапостольной княгини Ольги I степени. Об этом сообщает ТАСС.

"С благодарностью за подвиг вашей жизни", - отметил предстоятель церкви, вручая награду. "Ваша музыка объединяет людей разных поколений, взглядов, убеждений и религий", - добавил он. Патриарх также подарил Пахмутовой икону Казанской Божией матери.

В свою очередь композитор пообещала "постараться успеть еще что-то сделать", чтобы оправдать "огромную честь и ответственность". "Творчество музыканта - всегда во имя человеческой души", - отметила она.

Советский и российский композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свой 85-летний юбилей.