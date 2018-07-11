В Валаамском монастыре освятили надвратный храм в честь святых апостолов Петра и Павла

Патриарх Кирилл 10 июля освятил надвратный храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре.

На богослужении присутствовали члены Попечительского совета и благотворители Валаамской обители, сообщает patriarchia.ru.

«Замечательно выполнены восстановительные работы. Еще одно место освящено для совершения Божественной литургии. А всякий новый храм, который мы восстанавливаем и освящаем на Валааме, свидетельствует о том, что по милости Божией развивается монастырская жизнь на этом святом месте. Каждый храм призван привлекать паломников, становиться местом общей молитвы, и дай Бог, чтобы и этот исторический надвратный храм обрел былую славу, потому что множество паломников, посещавших Валаам в старое время, проходили, в том числе, и через стены этого святого храма», - сказал Патриарх Кирилл.

***Надвратный храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла - первая остановка на пешеходном маршруте паломников, приезжающих на Валаам. Именно здесь, у святых врат, останавливаются православные путешественники, полагая поклоны перед образами основателей монастыря - преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, встречающими богомольцев. Между ними - мозаичная икона апостола Андрея Первозванного, который, как гласит предание, первым из учеников Христа ступил на Валаамские скалы и водрузил здесь крест.