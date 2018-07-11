Православный сайт публикует серию материалов к 1030-летию Крещения Руси

Серию материалов, посвященных 1030-летию Крещения Руси, публикует журнал «Фома в Украине».

С материалами спецпроекта «Крещение Руси» можно ознакомиться на сайте журнала.

«Принятие христианства киевским князем Владимиром стало ключевым событием в истории Руси, заложило основы государственности и на века определило судьбу народов, вышедших из киевской крещенской купели», – сообщают авторы проекта.

По словам журналистов, в этот день 1030 лет назад православная вера сплотила разноплеменное население Киевской Руси в единый народ, дала возможность на равноправных условиях войти в число самых могущественных государств Европы, способствовала развитию экономики, культуры, искусства.

В канун 1030-летия Крещения Руси верующие Украинской Православной Церкви со всех уголков страны примут участие в торжествах и помолятся о Божьей милости для нашего народа.

День Крещения Руси в Украине ежегодно празднуют в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля.