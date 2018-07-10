В Германии прошел международный форум православного волонтера, приуроченный к 100-летию мученической кончины княгини Елисаветы Феодоровны

В Дармштадте (Германия) 8 июля завершился международный форум «День православного волонтера».

Для обмена опытом на форуме собралось более 50 добровольцев из Германии, Швейцарии, Израиля, России, Украины и Молдавии, сообщает "Благовест-инфо".

Форум организуется европейской православной службой волонтеров «Доброе дело» в четвертый раз. В рамках мероприятия состоялся благотворительный праздник «Белый цветок».

Преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась в Дармштадте.

“Этот немецкий город не случайно был выбран местом проведения «Дня православного волонтера». Наше мероприятие было приурочено к 100-летию памяти мученической кончины Елизаветы Федоровны”, – сообщила организатор мероприятия, руководитель православной диаконической службы в Европе «Доброе дело» Алина Титова.

В рамках форума добровольцы обменялись лучшими практиками православного диаконического служения, изучили опыт Германии и других стран.

“Мы хотим помочь волонтерам глубже разобраться в деталях современного взаимодействия церковной и светской благотворительности, – сообщила организатор «Дня православного волонтера» Алина Титова. – Наша главная цель – дать волонтерам поближе познакомиться, поддержать друг друга, поделиться своими победами и наработками и сообща найти пути и решения проблем”.

Также на форуме обсуждались особенности участия добровольцев в организации проживания и лечения иностранных пациентов в Германии, взаимодействие с благотворительными фондами и светскими организациями.

В последний день форума все желающие смогли принять участие в благотворительном празднике «Белый цветок», организованном для сбора средств на медицинское оборудование, необходимое для больных детей – подопечных «Доброго дела». Белые цветы и другие ручные поделки для праздника в течение нескольких месяцев готовились детьми из воскресных школ православных приходов Германии.