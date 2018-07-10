Завтра в Скадовске простятся с одним из старейших клириков Херсонской епархии УПЦ

Вчера, 9 июля, на 83 году жизни, вследствие продолжительной болезни, отошел к Господу протоиерей Максим Русначенко, один из старейших клириков Херсонской епархии УПЦ.

Отпевание протоиерея Максима состоится завтра, 11 июля, в 10.00 в Ильинском храме города Скадовска, сообщается на сайте Херсонской епархии УПЦ.

Протоиерей Максим Васильевич Русначенко родился 28 апреля 1935 года в селе Дальниченах, Белгород-Днестровского района Одесской области. В 1950 году закончил среднюю школу. Окончив 1-й курс Одесского Дорожно-механического техникума, решил всю свою жизнь посвятить служению Господу и в 1951 году стал послушником Успенского Одесского монастыря.

В 1953 году поступил в Одесскую Духовную Семинарию. Будучи студентом 3-го курса семинарии был рукоположен в сан дьякона и назначен клириком Успенской церкви Успенского мужского монастыря г. Одессы. По окончании семинарии в 1957 году Архиепископом Херсонским и Одесским Борисом (Виком) был рукоположен в сан пресвитера и назначен клириком церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Одессы.

В 1958 году был назначен настоятелем молитвенного дома в честь прп. Сергия Радонежского города Скадовска Херсонской области (ныне храм в честь пророка Ильи), где 50 лет служил настоятелем.

Благодаря его пастырским трудам скромный молитвенный дом со временем стал уютным храмом, единственным местом, где жители города Скадовска и окрестных сёл могли получить духовное перерождение в Таинствах и пастырское окормление.

За годы своего служения протоиерей Максим стал известен как неленостный пастырь, неустанный труженик, благоговейный молитвенник. На протяжении многих лет отец Максим занимал ответственный пост благочинного Скадовского округа.

В 2008 году, в связи с преклонным возрастом, протоиерей Максим подал прошении об освобождении его от должности настоятеля Ильинского храма.