В УПЦ презентовали официальный логотип праздничных мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси

Центр информации Украинской Православной Церкви презентовал официальный логотип праздничных мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси.

На логотипе золотистым на белом фоне изображен памятник святому равноапостольному князю Владимиру - место проведения молебна на Владимирской горке, указана годовщина юбилейных торжеств, сообщает Центр информации УПЦ.

Логотип размещен на бейджах-пропусках для прессы, которые будут выданы аккредитованным журналистам, а также на соответствующих бейджах оргкомитета. Аккредитацию СМИ проводит Центр информации УПЦ. О начале аккредитации и ее условиях будет объявлено дополнительно.

Как сообщалось, в столице 27-28 июля Украинская Православная Церковь проведет ряд праздничных мероприятий в честь Дня Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира.

27 июля в 13.00 на Владимирской горке начнется торжественный благодарственный молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата, духовенства и гостей из Поместных Православных Церквей. Проход на Владимирскую горку для паломников будет открыт с 11.00.

На молебен будут принесены святыни: чудотворная Зимненская икона Божией Матери; мощи равноапостольного князя Владимира; мощи священномученика Климента, епископа Римского; мощи великомученика Георгия Победоносца; мощи священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского, который погиб от рук безбожников в 1918 году; икона с частицей мощей преподобного Серафима Саровского; стопа святого апостола Андрея Первозванного.

В 13.30 начнется крестный ход от Владимирской горки - к Киево-Печерской лавре, после чего состоится всенощное бдение.

28 июля в 09.00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется праздничная Божественная литургия.

27 июля с 07.00 на телеканале «Интер» в прямом эфире начнется телемарафон «Наша вера», трансляция торжественного молебна на Владимирской горке и крестного хода, а в вечернем эфире будет показан документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».