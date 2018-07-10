В Германии состоялся международный форум «День православного волонтера»

В Дармштадте 8 июля завершился международный форум «День православного волонтера».

Для обмена опытом собралось более 50 добровольцев из Германии, Швейцарии, Израиля, России, Украины и Молдовы, сообщает patriarchia.ru.

Форум организован европейской православной службой волонтеров «Доброе дело» в четвертый раз. В рамках мероприятия состоялся благотворительный праздник «Белый цветок».

Святая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась в Дармштадте. «Этот немецкий город не случайно был выбран местом проведения "Дня православного волонтера". Наше мероприятие было приурочено к 100-летию памяти мученической кончины Елизаветы Федоровны», - сообщила организатор мероприятия, руководитель православной диаконической службы в Европе «Доброе дело» Алина Титова.

Встреча православных добровольцев началась с молебна святителю Иоанну Шанхайскому и святой преподобномученице Елисавете.

В рамках форума добровольцы обменялись практиками православного диаконического служения, изучили опыт Германии и других стран.

Также на форуме обсуждались особенности участия добровольцев в организации проживания и лечения иностранных пациентов в Германии, взаимодействие с благотворительными фондами и светскими организациями.

В рамках форума состоялись всенощное бдение и литургия в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте.