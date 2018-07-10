В Полтаве 13 июля верующие пройдут крестным ходом с Горбаневской иконой Богородицы
16:10, 10 июля 2018Православие
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Горбаневская икона Богородицы / pravoslavie.poltava.ua
Торжественные богослужения пройдут в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы в день празднования в честь Горбаневской иконы Божией Матери.
Как сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ, 12 июля в 17.00 состоится всенощное бдение.
13 июля
7.30 - Молебен с освящением воды.
9.00 - Божественная литургия Архиерейским образом и Крестный ход вокруг собора.
11.00 - переезд до конечной остановки транспорта "Россошенцы".
11.30 - Крестный ход к источнику Божией Матери.
У святого источника состоится молебен с чтением акафиста и освящением воды. Всем присутствующим будет предложена праздничная трапеза.
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