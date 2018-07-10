В Полтаве 13 июля верующие пройдут крестным ходом с Горбаневской иконой Богородицы

Торжественные богослужения пройдут в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы в день празднования в честь Горбаневской иконы Божией Матери.

Как сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ, 12 июля в 17.00 состоится всенощное бдение.

13 июля

7.30 - Молебен с освящением воды.

9.00 - Божественная литургия Архиерейским образом и Крестный ход вокруг собора.

11.00 - переезд до конечной остановки транспорта "Россошенцы".

11.30 - Крестный ход к источнику Божией Матери.

У святого источника состоится молебен с чтением акафиста и освящением воды. Всем присутствующим будет предложена праздничная трапеза.