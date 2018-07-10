Предстоятель Сербской Православной Церкви призвал прославить Бога рождением детей

В день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, 8 июля, Патриарх Сербский Ириней возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в Белграде.

Он поздравил молившихся в храме с праздником святых Петра и Февронии, «молитвенников за святыню христианского брака», напомнив, что брак был установлен Богом сразу же после сотворения мира, сообщает patriarchia.ru.

Как отметил Предстоятель Сербской Церкви, тогда же было дано Господом благословение на деторождение, и нет для супругов больше чести, чем «являться сотрудниками Божиими в сотворении жизни».

«Однако в наше время семья с детьми как святое содружество все больше находится под угрозой и разрушается вследствие различных воздействий современного мира», - продолжил Патриарх Ириней.

Говоря о праздновавшейся в этот день памяти князя Петра и княгини Февронии, святых покровителей христианской семьи, Патриарх Сербский Ириней подчеркнул: «В этот день мы должны подумать об огромной проблеме нашего времени, да будем и мы послушны гласу Церкви своей и той заповеди, которую Господь дал изначала, - "плодитесь и размножайтесь", и да прославим Бога рождением детей».