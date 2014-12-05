В Москве состоялась презентация книги главы информотдела РПЦ Владимира Легойды «Человек в шкуре дракона»

В московском культурном центре «Покровские ворота» председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда представил свою новую книгу «Человек в шкуре дракона».

Как сообщает СИНФО, в сборник вошли тексты редакторских колонок В.Легойды в журнале «Фома», его интервью и публикации в СМИ.

На презентации Легойда рассказал о своей третьей книге и о том, почему так назвал ее.

«Это очень глубокий образ. Мне кажется, все знают и помнят льюисовский образ мальчика Юстэса, который превращается в дракона, и не может сбросить с себя этот облик. И тогда приходит лев Аслан, который символизирует Христа, и сдирает с него эту шкуру», — сказал Легойда.

«Мне кажется, что любой человек, который пытается что-то сделать с собой, понимает, что мы в этого дракона все равно ежедневно превращаемся. И ты в какой-то момент понимаешь, что ты не можешь сам от этого освободиться, и тебе нужна помощь. Человеку нужен Бог. Мне кажется, что это точный, поразительно глубокий образ. Сложно придумать что-то лучшее», — заключил он.