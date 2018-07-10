В Днепре до 21 июля будут находиться мощи святых благоверных князей Петра и Февронии
15:05, 10 июля 2018Православие
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В Днепре будут находиться мощи святых благоверных князей Петра и Февронии / eparhia.dp.ua
В воскресенье, 8 июля, в кафедральный собор Днепра прибыли святые мощи почитаемых в этот день святых благоверных князей Петра и Февронии, которые будут пребывать в Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви до 21 июля.
Святыня прибыла из Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы по благословению митрополита Иринея, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.
За богослужением владыка Ириней прочитал молитвы о Церкви и мире в Украине.
По завершении Литургии было совершено славление святым благоверным князьям Петру и Февронии.
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