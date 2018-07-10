В Днепре до 21 июля будут находиться мощи святых благоверных князей Петра и Февронии

В воскресенье, 8 июля, в кафедральный собор Днепра прибыли святые мощи почитаемых в этот день святых благоверных князей Петра и Февронии, которые будут пребывать в Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви до 21 июля.

Святыня прибыла из Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы по благословению митрополита Иринея, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

За богослужением владыка Ириней прочитал молитвы о Церкви и мире в Украине.

По завершении Литургии было совершено славление святым благоверным князьям Петру и Февронии.