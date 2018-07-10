В Киево-Печерской лавре 20 июля откроется международная конференция и фотовыставка
11:45, 10 июля 2018Православие
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Киево-Печерская лавра / ru.wikipedia.org
Накануне празднования 1030-летия Крещения Руси, 20 июля, в Трапезном храме Киево-Печерской лавры к 30-летию возрождения монашества в обители, 1035-летию со дня рождения преподобного Антония Печерского откроется международная конференция «Киево-Печерская Лавра – Афон – Иерусалим: единство сквозь века».
Об этом сообщает "Фома в Украине".
Также в этот день в Киево-Печерской лавре состоится открытие масштабной выставки фотографий «Крестный путь Лавры». На фотовыставке будут представлены уникальные архивные кадры, на которых запечатлена обитель в разные времена – в моменты расцвета, разрушения и ее возрождения.
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