Православные Винниччины отметили 95-ю годовщину «Калиновского чуда» крестным ходом

Вчера, 9 июля, в Калиновке Винницкой области состоялся традиционный ежегодный крестный ход в память о событии, которое произошло в 1923 году и получило название «Калиновское чудо».

В Крестном ходе приняли участие архиереи Украинской Православной Церкви и верующие, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Согласно преданию, в 1923 году с креста, который стоял при дороге и был прострелен пьяным красноармейцем, потекла кровь. Тысячи людей из далеких и близких краев приезжали тогда в Калиновку, чтобы поклониться перед крестом. Безбожная власть уничтожила крест, но не могла уничтожить человеческую память, которая сохранила память о чудесном событии сквозь десятилетия.

Священники Винницкой епархии, духовенство из других епархий, насельницы Браиловского монастыря, монахи из Лемешевской обители и несколько тысяч верующих вместе с архиереями прошли крестным ходом от центрального храма Калиновки в честь преподобномученицы Параскевы к Калиновскому Кресту.

У памятника погибшим воинам, который находится на пути крестного хода, его участники сделали остановку. Митрополит Симеон совершил на этом месте заупокойную молитву по погибшим на киевском Майдане и на войне в Донбассе военным и мирными жителями.

Во время Крестного шествия владыки с духовенством пели молитвы к Спасителю и Божией Матери, которые подхватывали все миряне. С молитвой и пением дошли до Калиновского креста, где состоялась торжественная встреча Крестного хода. Архиереям были вручены традиционные украинские караваи.

Митрополит Симеон призвал всех участников крестного хода к усиленной молитве, чтобы в Украине наступил долгожданный мир, чтобы прекратилась война.

В завершение участников крестного хода угостили трапезой, которую приготовили сестры Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря, а также жители Калиновки.