В Одесской епархии УПЦ прошли торжества в честь Дня святых Петра и Февронии

00:34, 10 июля 2018
Православие
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В Одесской епархии УПЦ прошли торжества в честь Дня святых Петра и Февронии / eparhiya.od.ua

В Одессе празднование началось с молебна Петру и Февронии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После этого в Городском саду начался фестиваль «Ромашка», сообщает "Православная Одесса".

/ eparhiya.od.ua

Активисты Отдела и все, кто присоединился к подготовке фестиваля, проводили просветительскую работу среди одесситов и гостей города, отвечали на вопросы и раздавали информационные буклеты. Ведущие праздника рассказывали о православной традиции почитания святых Петра и Февронии, зачитывали стихи о семье, любви, супружеской верности и материнстве.  

/ eparhiya.od.ua

В этом году гостей фестиваля ждала разнообразная программа, рассчитанная на людей разных возрастов и круга интересов. Так, все желающие могли принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах, обучиться азам сурдоперевода и изготовлению плюшевых игрушек, послушать живую музыку, увидеть выступления танцевальных коллективов и поставки кукольного театра.

/ eparhiya.od.ua

Кроме того, праздничные мероприятия ко дню Петра и Февронии прошли в Южном, Черноморске и Болграде. 

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