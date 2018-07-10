В Одесской епархии УПЦ прошли торжества в честь Дня святых Петра и Февронии

В Одесской епархии УПЦ 8 июля состоялись торжества в честь Дня святых благоверных князей Петра и Февронии.

В Одессе празднование началось с молебна Петру и Февронии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После этого в Городском саду начался фестиваль «Ромашка», сообщает "Православная Одесса".

Активисты Отдела и все, кто присоединился к подготовке фестиваля, проводили просветительскую работу среди одесситов и гостей города, отвечали на вопросы и раздавали информационные буклеты. Ведущие праздника рассказывали о православной традиции почитания святых Петра и Февронии, зачитывали стихи о семье, любви, супружеской верности и материнстве.

В этом году гостей фестиваля ждала разнообразная программа, рассчитанная на людей разных возрастов и круга интересов. Так, все желающие могли принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах, обучиться азам сурдоперевода и изготовлению плюшевых игрушек, послушать живую музыку, увидеть выступления танцевальных коллективов и поставки кукольного театра.

Кроме того, праздничные мероприятия ко дню Петра и Февронии прошли в Южном, Черноморске и Болграде.