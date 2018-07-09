На Валааме готовятся к торжествам в честь преподобных Сергия и Германа

На Валааме в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл совершит в Преображенском соборе Божественную литургию.

Как сообщает patriarchia.ru, вечером 9 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на Валаам.

10 июля Патриарх Кирилл возглавит заседание Патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря. В тот же день вечером он возглавит всенощное бдение в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских Преображенского собора обители.

*** Святые Преподобные Сергий и Герман Валаамские были миссионерами, проповедовали Христианство в Карелии и, по наиболее достоверному преданию, поселились на Валаамском острове в 1329 году. Подробное житие их утрачено.

Основанная Сергием и Германом Спасо-Преображенская общежительная обитель стала светочем Святого Православия и прославилась делами благотворительности.

После блаженной кончины старцев Сергия и Германа у их гробницы стали совершаться чудеса и исцеления. Спасая святыню от злобы шведских захватчиков, монахи не раз переносили мощи в Великий Новгород, но затем возвращали их в монастырь.

В 1721 году по Ништадтскому мирному договору Валаам отошел к России, а чуть ранее, в 1718 году, мощи преподобных упокоились в Преображенском соборе обители.