В РПЦ говорят, что никакие политические решения не остановят поток паломников из России в Киево-Печерскую лавру

Политические границы или политические решения не остановят поток паломников из России в Киево-Печерскую лавру, так и паломники из Украины продолжают приезжать к святыням российской земли.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, размещенном на patriarchia.ru.

В частности, владыка ответил на вопрос "если кто-то спрашивает совета, ехать ему или нет, скажем, в Киево-Печерскую лавру, вы советуете ехать в нынешних обстоятельствах или нет?".

"Это зависит от того, кто подходит. Если есть вероятность, что этот человек в списке тех, кому не будет разрешено въехать в страну, или имеется вероятность, что его арестуют, конечно, я не посоветую ехать туда. Если речь идет о простых паломниках, то они продолжают ездить в Киево-Печерскую лавру, как и паломники из Украины продолжают приезжать к святыням российской земли. Я думаю, что никакие политические границы, никакие политические решения этот поток паломников в ту и в другую сторону не остановят, потому что люди любят свои святыни, любят свою Церковь, а самое главное, что Церковь-то у нас одна. Государства разные, и эти политические границы мы уважаем. Но Церковь у нас одна", - отметил митрополит Иларион.

Вместе с тем он отметил, что лично ему в Украину ехать не рекомендуют.

"Когда я пытаюсь это выяснить, мне говорят: «Лучше не надо»", - говорит митрополит Иларион.

При этом иерарх отметил, что персоной нон грата он не объявлен.

"Этого не было и, надеюсь, не будет, потому что мы все-таки церковные люди, мы не журналисты, не политики. И уж, конечно, мы не занимается терроризмом, экстремизмом. Не думаю, что к церковным людям вообще можно применять подобного рода меры, тем не менее, по каким-то причинам они применяются: время от времени представители Церкви попадают в какие-то списки. Мы не знаем причину попадания в них. Мы не знаем, кто в этих списках", - рассказал Митрополит Иларион.