В Беларуси состоялся крестный ход на велосипедах, посвященный Дню православной семьи

Вчера, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, в Беларуси состоялся 5-й крестный ход на велосипедах, посвященный 1030-летию Крещения Руси и Дню семьи, любви и верности.

Велосипедный крестный ход, целью которого является сугубая соборная молитва о семье и детях, проходил по маршруту: cобор Казанской иконы Божией Матери в городе Калинковичи - Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь, сообщается на сайте официального портала БПЦ.

Всего в мероприятии приняли участие около 200 велокрестоходцев из Калинковичей, Мозыря, Ельска и других близлежащих населенных пунктов.

Утром участники велосипедного крестного хода собрались в cоборе Казанской иконы Божией Матери города Калинковичи на совместную молитву за Божественной литургией.

По заамвонной молитве состоялся молебен и была прочитана молитва святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

По окончании Богослужения отец Антоний обратился с напутственным словом ко всем участникам крестного хода. Затем в сопровождении машины ДПС велосипедисты отправились в путь.

Паломникам предстояло преодолеть около 40 километров. Первым остановочным пунктом стало посещение часовни и источника святых царственных страстотерпцев в деревне Пеница Калинковичского района, где был совершен молебен с водосвятием.

Все участники смогли набрать воды и с разрешения сопровождавшей крестный ход бригады скорой помощи окунуться в источник.

У ворот Юровичской обители гостей встречал наместник монастыря игумен Авксентий (Абражей) с братией.

После приветственных слов в домовом монастырском храме в честь преподобного Серафима Саровского был отслужен благодарственный молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Юровичская-Милосердная» - одной из главных святынь Полесского края.

Затем в теплой дружеской атмосфере состоялось совместное чаепитие участников велосипедного крестного хода и братии монастыря, после чего для паломников была организована обзорная экскурсия по комплексу Юровичской обители.

Домой участники крестного хода возвращались на специально организованных для них автобусах.

"Проведение велосипедного крестного хода в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских стало уже доброй устоявшейся традицией в Туровской епархии. Отрадно видеть, что с каждым годом число участников заметно растет, собирая людей всех возрастов", - отметил председатель отдела религиозного образования и катехизации Туровской епархии БПЦ игумен Авксентий.