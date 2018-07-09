Патриарх Кирилл обсудил с представителями Константинопольского Патриархата вопрос сохранения межправославного единства

Патриарх Кирилл 9 июля встретился с членами делегации Константинопольского Патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем. Об этом сообщает patriarchia.ru. Со стороны РПЦ во встрече также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства.

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