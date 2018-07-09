Военные из Донбасса подарили православному капеллану икону святителя Николая

Военные группы «Эвакуация-200» из Донбасса передали в дар икону святителя Николая капеллану Винницкой епархии протоиерею Анатолию Кузнецову в знак уважения – как к патриоту и духовнику.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.

«Этот подарок – знак большого уважения к протоиерею Анатолию, как к патриоту своей страны и настоящему духовнику», – говорится в письме, сопровождающем подарок.

Также защитники Украины выразили благодарность всем, кто помогает священнику совершать его миссию.

Протоиерей Анатолий вместе с другими капелланами Винницкой епархии посещают группу «Эвакуация-200» каждый раз, когда бывают на востоке Украины. Священники привозят помощь бойцам от благотворителей, волонтеров, прихожан храмов Винницкой области, священников епархии и митрополита Симеона лично.

Кроме гуманитарной помощи священники оказывают духовную и моральную поддержку военнослужащим.

Когда военные проезжают через Винницу, сопровождая тела погибших защитников Украины, они обязательно останавливаются у винницкого священника, который их поддерживает.

Как сообщается, икона святителя Николая, подаренная военными с востока, займет почетное место в храме с. Михайловка Винницкого района, где служит настоятелем протоиерей Анатолий Кузнецов.