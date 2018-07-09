Митрополит Онуфрий напомнил, что грех является причиной болезней (укр., видео)

Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй недільній проповіді нагадав про важливість Таїнства Покаяння в житті християнина на шляху до спасіння.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Гріхи для людини є тими наслідками, які називаються скорботами і хворобами. Щоб позбутися наслідків, треба усунути причину. А причина усіх скорбот і хвороб криється в наших гріхах, - сказав Блаженнійший владика. - Тому Господь дарував нам Таїнство Покаяння, в якому людина визнає себе гріховною, отримує прощення і очищує себе. Прийшовши на сповідь, обліплена брудом гріхів людина - виходить чистою».

Архіпастир зауважив, що владою відпускати людям гріхи першопочатково Господь наділив апостолів, сьогодні наступниками апостолів є священнослужителі Святої Православної Церкви.

«Вони мають таку владу не по своїм заслугам, а по милості Божій… Звичайно, прощає гріхи Бог, але священик є заступником перед Богом за людину».

Однак, як зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій, є одна умова, щоб отримати духовне очищення під час покаяння.

За його словами, перше ніж приступити до Таїнства Сповіді, вірянин має добре вивчити себе, уважно придивитися до своїх слабкостей та немощів, і тільки тоді - щиро і з самозасудженням каятись.

«Сповідь повинна відбуватися з самодокором і самоосудом», - підкреслив він.