Под Одессой торжественно освятили главный храм скита Свято-Успенского монастыря

Вчера, 8 июля, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение главного храма в честь Покрова Божией матери Свято-Покровского скита Свято-Успенского Одесского мужского монастыря села Мариновка Беляевского района Одесской области.

Перед богослужением митрополит Агафангел возглавил встречу иконы Божией Материи «Всецарица», которая была специально написана и освящена в монастыре Ватопед (Святая Гора Афон) для Свято-Покровского скита. Об этом сообщает сайт "Православная Одесса".

После Божественной литургии митрополит освятил новопостроенное здание часовни в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

"Как повествует народное сказание этого края, в 1994 году ночью два грузовика двигались по направлению к Мариновке, и на этом месте водители увидели зарево, которое продолжалось долгое время. Мы верим, что это было явление Самой Пречистой. Прошли годы, когда решением Священного Синода Свято-Покровский храм был преобразован в Свято-Покровский скит Свято-Успенского Одесского мужского монастыря", - рассказал митрополит Агафангел.

Отмечается, что эта новая духовная святыня Межлиманья была создана по благословению владыки его трудами, молитвами и материальным попечением при активной поддержке духовенства и верующих Одесской митрополии.

Кроме того, при Свято-Покровском скиту по благословению митрополита Агафангела созидается первый в Украине православный хоспис «Покров», в котором тяжелобольные люди будут получать повседневное духовное попечение и квалифицированную медицинскую помощь.