К празднику Ахтырской иконы Божией Матери на Сумщине пройдут два крестных хода

К празднику Ахтырской иконы Божией Матери на Сумщине пройдут две Крестных хода - из Сум и Лебедина.

Общая протяженность маршрута, который преодолеют православные верующие, составит 65 км, сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ.

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия, к празднику Ахтырской иконы Божией Матери организуются Крестные ходы:

– по маршруту Сумы – с. Верхняя Сыроватка – с. Боромля – Тростянец – Климентово – Ахтырка с 11 по 15 июля. Ответственные за организацию крестного хода: настоятель Александро-Невского храма с. Битица священник Михаил Чонка, (тел. +380-66-680-98-26) и Любовь Ивановна Дрозд (тел. +380-95-125-05-46);

– по маршруту Лебедин – с. Будилка – пгт. Чупаховка – с. Лантратевка – Ахтырка с 13 по 15 июля. Ответственные за организацию крестного хода: настоятель Покровского храма г. Лебедин протоиерей Василий Шляхтюк (тел. +380-50-739-52-43).