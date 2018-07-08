Житомиряне поклонились честными мощами святых Киприана и Иустины

Сегодня, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе города Житомира состоялась торжественная воскресная Божественная литургия.

Священную Евхаристию в этот воскресный день посетило много житомирян и гостей города, собралось много молодежи и детей. Во времени богослужения миряне имели возможность поклониться честным мощам святых мучеников Киприана и Иустины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

В сослужении клириков храма молитву возглавил архиерейский наместник собора протоиерей Сергей Грицаюк.

Вместе со всеми на литургии молились сестры и игуменья Екатерина, настоятельница женского монастыря в честь Афонской иконы Божьей Матери в урочище Кипячее.

Во время святой Евхаристии были поднесении просьба и молитва за мир в Украине.

После завершения богослужения состоялся молебен с чтением акафиста к небесным угодникам перед их честными мощами.

После этого наместник собора произнес слово наставления, а также от имени правящего архиерея, от духовенства и верующих города Житомира поблагодарил матушку Екатерину за возможность молиться перед ковчегом со святыми мощами мучеников Киприана и Иустины. В знак уважения и благодарности отец Сергий вручил игумении букет белых роз.

Благословив всех на паперти кафедрального собора, наместник, духовенство и присутствующие миряне провели святыню и поблагодарили Бога за Его посильную милость и щедроты.