Православный молитвослов перевели на таджикский язык

В конце июня завершилась работа по переводу «Краткого православного молитвослова» на таджикский язык.

В сборник вошли утреннее и вечернее правило (большая часть), а также молитвы из Последования ко Святому Причащению с краткими комментариями по подготовке к таинству Евхаристии, сообщает сайт patriarchia.ru.

Перевод молитвослова выполнен в рамках проекта по организации Социального центра помощи мигрантам при Комиссии по миссионерству и катехизации Московской городской епархии РПЦ.

«Средства на перевод были собраны миссионерским кружком в честь Иоанна Шанхайского, действующим при храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке», - рассказал руководитель проекта диакон Дионисий Гришков.

Как сообщил отец Дионисий, молитвослов будет издан также при поддержке данного прихода.

В ближайшее время планируется начать перевод на языки стран Средней Азии отрывков из катехизиса «Вера святых» святителя Николая Сербского, огласительных слов для обращающихся из ислама, краткого Богослужебного сборника и миссионерских листовок.