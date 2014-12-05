Председатель ОВЦС УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан посетил Болгарию

По приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита и Священного Синода Болгарской Православной Церкви, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан с 28 ноября по 1 декабря 2014 находился с визитом в Болгарии. Митрополита Митрофана в поездке сопровождал заместитель Председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Об этом сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

28 ноября по прибытии в Софию делегация УПЦ была принята Святейшим Патриархом Неофитом в помещении Священного Синода Болгарской Православной Церкви.

Во встрече также приняла участие делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Екатеринбургский и Верхотурский Кириллом, а также иерархи Болгарской Православной Церкви: митрополиты Ловчанский Гавриил, Видинский Дометиан, Великотырновский Григорий, Варненский и Великопреславский Иоанн, Неврокопский Серафим и сотрудники Патриархии.

Митрополит Митрофан поблагодарил Святейшего Патриарха Неофиту за приглашение посетить Болгарскую Православную Церковь и предоставленную возможность почтить ее святыни, а также рассказал о ситуации в своей епархии.

«Сегодня Луганская епархия проходит период тяжелых испытаний: идет война, гибнут люди, все рушится. Прошу Ваших святых молитв о наших верующих, которые, несмотря на трудности, начинают возвращаться в свои полуразрушенные дома. Мы оказываем им посильную поддержку, наши парафии в Луганске организуют благотворительные обеды, собирают гуманитарную помощь. Как можем поддерживаем друг друга, прежде всего, молитвой», - сказал митрополит Митрофан.

Вместе с тем, владыка подчеркнул, что несмотря на военные действия, количество верующих в наших храмах увеличилось.

Рассказывая о ситуации в межконфессиональной жизни Украины, митрополит Митрофан констатировал, что на сегодня около пятнадцати приходов УПЦ отторжено раскольниками и нередко это происходило насильственным путем.

В ответ на рассказ украинского архиерея Предстоятель Болгарской Православной Церкви с сожалением заметил, что особенно больно, когда подобные действия позволяют себе единокровные братья. Патриарх Неофит выразил поддержку Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрий и заверил в своих молитвах за Украину и украинский народ.

Во время разговора речь шла также и о преодолении раскола в Болгарской Православной Церкви. В настоящее время последний глава болгарских раскольников бывший «митрополит Софийский» Иннокентий вернулся в лоно Болгарской Православной Церкви, и Священным Синодом был назначен викарным епископом Старозагорская митрополии.

В тот же день украинская делегация, вместе с делегацией Русской Православной Церкви посетила Шипкинский монастырь Рождества Христова, который расположен на Шипкинском перевале - месте, где проходили жестокие бои за освобождение Болгарии во время русско-турецкой войны в 1877-1878 годах. Гостей приветствовал митрополит Старозагорский Галактион, наместник монастыря архимандрит Яннуарий и братия обители. Гости совершили заупокойную молитву в крипте храма за погибших воинов, среди которых было много выходцев из Украины, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Болгарии. На стенах храма размещены таблицы с именами и фамилиями погибших. Вокруг храма много могил, на которых среди прочих есть и украинские фамилии.

В субботу 29 декабря, украинская делегация посетила Рыльский монастырь, который был основан в Х веке преподобным Иоанном Рильским. Вечером того же дня митрополит Митрофан молился в Свято-Николаевском храме - подворье Русской Православной Церкви в Софии.

В воскресенье 30 декабря, митрополит Митрофан сослужил Святейшему Патриарху Неофиту за Божественной литургией в храме святителя Николая - Подворье РПЦ в Софии, в котором в тот день проходили торжества по случаю 100-летия великого освящения храма.

По окончании Божественной литургии и поздравительных слов Предстоятеля Болгарской Православной Церкви, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия передал в дар Святейшему Патриарху Неофиту изготовленную из украинского янтаря картину с изображением Киево-Печерской Лавры, а в дар Свято-Николаевскому храму - список Почаевской иконы Божьей Матери. Также во время торжеств было зачитано приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по случаю юбилея храма.

Вечером того же дня, в древнем столичном храме Святой Софии в присутствии Предстоятеля Болгарской Церкви Патриарха Неофита и гостей праздника, состоялся концерт духовной музыки.

Во время пребывания в Софии митрополит Митрофан дал несколько интервью болгарским СМИ.

В понедельник 1 декабря Председатель ОВЦС УПЦ посетил Посольство Украины в Болгарской Республике и встретился с главой украинского дипломатического представительства Послом М. Балтажы.

В тот же день украинская церковная делегация отбыла на родину.