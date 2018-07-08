Митрополит Онуфрий рассказал, как утвердиться в вере

Сохранение и укрепление веры требует усилий от христианина.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди,

сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Вера в Бога - это добродетель, которой мы спасаемся», - подчеркнул Предстоятель.

По словам Архипастыря, человек свидетельствует о своей вере словами и делами. «Выражение веры в словах - это молитва, а добрые дела - это выражение веры жизнью».

Для того, чтобы верить в Бога истинно, нужно прилагать определенные усилия. Блаженнейший владыка сравнил такую работу над собой с отношениями хорошего отца и сына: «Что делает разумный отец, когда его сын плачет и не хочет ходить в школу, а желает только играть? Он заставляет ребенка. Такой отец со временем увидит плоды своего воспитания. Но если отец скажет: «Не хочешь идти в школу, не иди, не хочешь учиться, не учись», из такого сына толку не будет».

«Очень важно понуждать себя к добру, идти в храм, на исповедь, даже если нет желания. Постоянно проводить внутренний самоанализ, - объяснил Его Блаженство. - Когда человек так себя понуждает, то постепенно входит в меру совершенства».

Митрополит Онуфрий отметил, что такие усилия христианина помогут «не только преодолеть все земные испытания», но, принеся духовные плоды, сделают «причастниками той блаженной жизни, которой наслаждаются на Небе святые».