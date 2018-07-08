Митрополит Онуфрий рассказал, как утвердиться в вере

18:28, 08 июля 2018
Православие
9 0
Митрополит Онуфрий рассказал, как утвердиться в вере / news.church.ua

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей воскресной проповеди,

сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Вера в Бога - это добродетель, которой мы спасаемся», - подчеркнул Предстоятель.

По словам Архипастыря, человек свидетельствует о своей вере словами и делами. «Выражение веры в словах - это молитва, а добрые дела - это  выражение веры жизнью».

Для того, чтобы верить в Бога истинно, нужно прилагать определенные усилия. Блаженнейший владыка сравнил такую работу над собой с отношениями хорошего отца и сына: «Что делает разумный отец, когда его сын плачет и не хочет ходить в школу, а желает только играть? Он заставляет ребенка. Такой отец со временем увидит плоды своего воспитания. Но если отец скажет: «Не хочешь идти в школу, не иди, не хочешь учиться, не учись», из такого сына толку не будет».

«Очень важно понуждать себя к добру, идти в храм, на исповедь, даже если нет желания. Постоянно проводить внутренний самоанализ, - объяснил Его Блаженство. - Когда человек так себя понуждает, то постепенно входит в меру совершенства».

Митрополит Онуфрий отметил, что такие усилия христианина помогут «не только преодолеть все земные испытания», но, принеся духовные плоды, сделают «причастниками той блаженной жизни, которой наслаждаются на Небе святые».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter