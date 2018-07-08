Митрополит Онуфрий рассказал о важности совместной молитвы и призвал к ней

Сегодня, 8 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший владыка рассказал о необходимости и важности молитвы. Его Митрополит назвал главный предмет молитвы к Богу. «Это наше спасение», - сказал он.

«Молитва приносит пользу всему миру, - отметил Архипастырь. - Есть молитва личная, когда человек молится за себя, и молитва общественная - когда мы молимся друг за друга. Особенно важно, что мы совершаем эту молитву в храме - так мы в молитве помогаем преодолевать свой земной путь друг другу и достигать вечного спасения».

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также совершил две хиротонии: священническую - над диаконом Игорем Легеньким, клириком столичного Кирилловского монастыря и диаконскую - над Димитрием Орловым, клириком храма преподобного Агапита Печерского в Киеве.

После отпуста Предстоятель поздравил всех с праздником и призвал на верующих Божье благословение.