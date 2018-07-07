Предстоятель УПЦ возглавил богослужения в Лавре накануне воскресенья
21:57, 07 июля 2018Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил богослужение в Лавре / news.church.ua
Сегодня, накануне Недели 6-ой по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, завтра Архипастырь совершит Божественную литургию в этом же соборе.
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