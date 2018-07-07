В Дубровском монастыре на Закарпатье отметили престольный праздник

В Дубровськом монастыре на Закарпатье отметили престольный праздник.

Сегодня, 7 июля, в день молитвенной памяти Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, управляющий Мукачевской епархией, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Дубровськом Свято-Иоанно-Предтеченском женском монастыре на Иршавщине, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Управляющего епархией с букетами цветов встретила настоятельниця обители, игумения Серафима (Готра). Его Высокопреосвященству сослужили более 40 священнослужителей района и епархии.

Во время богослужения возносилась сугубая молитва за мир в Украинской Земле.

По завершении литургии был совершен традиций крестный ход вокруг Иоанно-Предтеченского храма, после которого владыка обратился со словами проповеди к собравшимся.

В конце архипастырь поздравил всех с праздником и призвал на всех молящихся Божие благословение.