Социальный отдел Киево-Печерской лавры выполняет праздничную работу

По благословению наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла каждый четверг Социальный отдел Лавры раздаёт разнообразную материальную помощь людям без определенного места жительства, также ежедневно принимаются малоимущие на бесплатные трапезы у Дальних пещер. Среди этих обездоленных много калек, которые хотели бы зарабатывать на хлеб своими руками, но встречают трудности с трудоустройством, сообщает сайт lavra.ua.

В день престольного праздника обители особое настроение было у постоянных гостей Лавры.

По обычаю, в этот день у 65 корпуса в назначенное время начали собираться нуждающиеся. На вопрос священнослужителя о сегодняшнем Великом празднике почти все ответили, что в этот день празднуется Введение Пресвятой Богородицы во храм.

Некоторые из приходящих, которым позволяет здоровье, изъявляли желание потрудится в святом месте. Было предложено за посильное поощрение прийти на помощь в уборке лаврских склонов от снега.

В честь праздника вместе с поздравлением были розданы продуктовые наборы, сладости и финансовое вспоможение.

Все желающие оказать посильную помощь малообеспеченным категориям населения могут обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры.