В РПЦ сравнили возможное предоставление автокефалии УПЦ КП с церковным расколом 1054 года

Возможное предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата повлечет серьезные последствия для всего православного мира, сравнимые с Великим церковным расколом 1054 года.

Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает одно из российских информагентств.

"Если, не дай Бог, произойдет легитимизация раскола, это будет означать фактически раскол, подобный расколу 1054 года", - считает митрополит Волоколамский.

Он отметил, что Украинская каноническая церковь не обращалась к патриарху (Константинопольскому) об автокефалии. "Тем не менее это прошение, которое было инициировано украинской властью, принято к рассмотрению", - продолжил он.

По его убеждению, создалась исключительная ситуация, "когда просьбы об автокефалии не было, а заявляется, что эту автокефалию дадут". "Возникает вопрос: кому ее дадут, если каноническая Церковь не просила", - рассуждает Иларион.

"Говорят: ее дадут украинскому народу. А как можно дать автокефалию народу? Томос об автокефалии всегда адресован некоему иерарху, который возглавляет Церковь", - пояснил иерарх.

Он констатировал, что эта инициатива уже взбудоражила православный мир. Как сообщил митрополит, 9 июля в Москве ожидается делегация Константинопольского патриархата, которая осуществляет поездку по Поместным Церквям.

"Мы не будем просто смотреть, как будут развиваться события, мы будем участвовать в этом развитии событий. Мы надеемся, что здравый смысл восторжествует, потому что украинская Церковь не обращалась с просьбой об автокефалии", - сказал Иларион.