Митрополит Онуфрий рассказал, как самокритика ведет ко спасению

Путь в Царство Небесное пролегает через осуждение себя и возвеличивание других, даже тех, кого мы считаем грешниками.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время проповеди в день праздника Рождества Иоанна Предтечи, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель отметил, что именно Иоанн Предтеча готовил людей ко принятию Сына Божия, Спасителя нашего, и сегодня он обращается к нам, современникам, на страницах Священного Писания такими словами: «Покайтесь! Ибо приблизилось Царство Небесное».

Архипастырь рассказал, что святой Иоанн Креститель готовил людей к встрече со Спасителем через покаяние. «Когда человек, который согрешил, говорит :»Прости меня, Господи!», то он снова обновляется. Как слепой не может видеть света, пока его роговицы не будут очищены, так и человеческая душа, скрепленная грехами, не может почувствовать Бога, понять Бога, пока не покается», - пояснил Блаженнейший владыка.

Как отметил Предстоятель, «сейчас модно всех критиковать, осуждать, а себя ставить выше других». Мол, «все плохие, а я хороший». По словам Его Блаженства, это разновидность гордыни. Человек не должен никого критиковать, только - себя.

«Иоанн Предтеча говорит, что человек должен осуждать и унижать себя, а других, ближних, - возвышать. Даже если они, по нашему мнению, этого не заслуживают… Если человек так делает, то поступает правильно, - подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий. - Потому что Бог создал человека чистым, и Царство Небесное приготовлено для тех, кто очищает себя от грехов».

В конце проповеди Его Блаженство призвал всех проводить жизнь в самокритике, самоосуждении, покаянии и любви к окружающим нас людям, потому что «это тот путь, которому учит нас Иоанн Предтеча, который ведет нас к Небу».