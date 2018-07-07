День 100-летия мученической кончины Царской Семьи в Симферополе отметят крестным ходом и строительством нового храма

В память 100-летия мученической кончины Святой Царской Семьи 17 июля в Крыму пройдет крестный ход, в котором примут участие симферопольское духовенство и верующие.

В рамках мероприятия запланирован молебен в центральном парке Симферополя у памятника императрице Екатерине II, сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Также в рамках проведения торжественных памятных мероприятий, приуроченных 100-летней годовщине убиения Царской Семьи Романовых 17 июля в храме Воздвижения Креста Господня в Ливадии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершит Божественную литургию, по окончании которой состоится закладка камня на строительство нового храма в честь Вознесения Господня.