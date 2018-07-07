День 100-летия мученической кончины Царской Семьи в Симферополе отметят крестным ходом и строительством нового храма

19:36, 07 июля 2018
Православие
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Храм Воздвижения Креста Господня в Ливадии / sobory.ru

В  память 100-летия мученической кончины Святой Царской Семьи 17 июля в Крыму пройдет крестный ход, в котором примут участие симферопольское духовенство и верующие.

В рамках мероприятия запланирован молебен в  центральном парке  Симферополя у памятника императрице  Екатерине  II, сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Также в рамках  проведения  торжественных памятных мероприятий, приуроченных  100-летней годовщине убиения  Царской Семьи Романовых 17 июля в  храме Воздвижения Креста Господня в Ливадии  митрополит Симферопольский и Крымский  Лазарь совершит Божественную литургию, по окончании которой  состоится закладка камня на строительство нового храма  в честь Вознесения Господня.

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