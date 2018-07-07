В столичном Доме ученых проведут вечер памяти митрополита Владимира (Сабодана)

Завтра, 8 июля, в киевском Доме ученых состоится творческий вечер, посвященный памяти митрополита Владимира (Сабодана), предстоятеля УПЦ в 1992-2014 годах.

Событие состоится по случаю четвертой годовщины со дня упокоения митрополита Владимира (5 июля), а также к 1030-летию крещения Руси, сообщает портал "Религия в Украине".

На вечере прозвучат современные духовные стихи и песни как в акустическом варианте, так и с музыкальными аранжировками, а также песни на слова Блаженнейшего Владимира. Выступающие поделятся воспоминаниями о почившем Предстоятеле, в 2007 году благословившего проведение фестиваля «Благодатное Небо».

В рамках мероприятия зрители смогут познакомиться с новыми книгами и песенными дисками лауреатов и организаторов фестиваля.

Начало концерта в 18.00. Вход свободный.