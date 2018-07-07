Паломнический Центр УПЦ опубликовал программу поездок по святым местам

В Сети опубликовали программу поездок, посвященных православным святыням, подготовленную Паломническим центром УПЦ.

Программа запланирована на лето-осень, сообщает сайт Отдела по делам молодежи УПЦ.

В перечне туров – «Румыния. По стопам прп. Паисия (Величковского) (15- 20 июля), «Греция. Святыни Апостольской Церкви» (25 июня – 2 июля, 23 – 30 июля), «Дивеево-Москва- Муром и другие монастыри» (27 июля - 5 августа), «Православные обители Прибалтики. Минск – Вильнюс – Рига – Таллин – Хельсинки. 6 стран и 5 столиц» (1 -10 августа), «Пеший Афон» (5-13 августа), «Греция. Праздник Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня» (7-23 августа), «Грузия» (13 - 20 августа), Израиль – Святая Земля на Преображение Господне (14-20 августа), «Буковина православная: Банчены, Черновцы, Крещатик» (24 - 26 августа), «Оптина Пустынь (также Шамордино и Клыково)» (24 - 26 августа), «Сербия и Черногория» (17 - 29 сентября), «Святыни Италии. Литургия у мощей свт. Николая Чудотворца в Бари» (6 -13 октября).

С маршрутом и программой поездок можно ознакомиться на сайте Отдела по делам молодежи.