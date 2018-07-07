В праздник Рождества Иоанна Предтечи митрополит Онуфрий возглавил литургию в киевском Свято-Ольгинском соборе

Сегодня, в день праздника Рождества святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в соборе во имя равноапостольной великой княгини Ольги на Харьковском массиве в Киеве.

Предстоятель в этот день также поздравил настоятеля собора с 80-летием, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На малом входе клирик Свято-Ольгинского собора иерей Игорь Подлеснюк был возведен в сан протоиерея.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился ко всем присутствующим со словами проповеди.

Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил священницкую хиротонию протодиакона Андрея Муляра, клирика храма в честь Архистратига Михаила при Александровской больнице.

После величания Предтечи и Крестителя Иоанна и отпуста Его Блаженство поздравил настоятеля Свято-Ольгинского собора протоиерея Всеволода Рыбчинского с 80-летием и вручил ему орден святого апостола Андрея Первозванного.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и призвал на всех молящихся Божие благословение.

К 80-летнему юбилею настоятеля Свято-Ольгинского собора Информационно-просветительский отдел УПЦ подготовил его видеоинтервью — о том, как протоиерей Всеволод пришел к Богу и Церкви, как 20 лет строил первый в Харьковском массиве храмовый комплекс и многом другом.

Напомним, что 7 июля Православная Церковь вспоминает рождение великого святого, о котором Сам Господь сказал: “из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя”(Мф. 11:11). Евангелист Лука рассказывает, что рождение Иоанна Предтечи сопровождалось чудесными событиями.