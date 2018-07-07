Восемь православных паломников второй месяц идут на Царские дни к месту расстрела семьи Николая ІІ

10:28, 07 июля 2018
Православие
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Участники крестного хода планируют преодолеть пешком тысячу километров / revda-info.ru

Паломники, которые называют себя «семью братьями и одной сестрой», выдвинулись из села Дивеево Нижегородской области, пишет издание "Znak".

/ revda-info.ru

По информации издания, участники крестного хода планируют преодолеть пешком тысячу километров. С собой у них множество икон. Паломников сопровождает машина, на которой тоже размещена икона - Донской Божией Матери.

Участник крестного хода Александр Сороковников отметил, что к шествующим ненадолго присоединяются жители городов, через которые они проходят.

/ revda-info.ru

Напомним, что Царские дни пройдут в Екатеринбурге и Алапаевске с 12 по 21 июля. Это мероприятия, посвященные 100-летию со дня мученической смерти царской семьи Романовых. В этот период в Екатеринбурге ожидают около 100 тысяч паломников, а также Патриарха Кирилла. 

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