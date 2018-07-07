К 150-летию сельской церкви на Полтавщине выпустили документальный фильм
08:43, 07 июля 2018Православие
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Каждый эпизод ленты - рассказ о том, как формировалась жизнь общины вокруг сельского храма / pravoslavie.poltava.ua
В Полтавском краеведческом музее прошла презентация документального фильма, созданного Людмилой Нестулей.
Над лентой 13 лет работала творческая команда телеканала «Лтава», сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.
В 2015 году Свято-Троицкий храм в селе Вельбовка Гадячского района отмечал свой юбилей - 150 лет. Именно это историческое событие легло в основу создания документального фильма «Благодать под соснами».
Автор сценария и режиссер Людмила Нестуля рассказывает: "Над фильмом на телеканале «Лтава» работали 13 лет. Каждый эпизод ленты - рассказ о том, как формировалась жизнь общины вокруг сельского храма".
За документальный фильм «Благодать под соснами» Людмила Нестуля получила Национальную литературно-художественную премию имени Елены Пчелки.
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