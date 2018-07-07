Издан сборник докладов о преподобном Паисии Величковском

На Санкт-Петербургском подворье Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь издан сборник докладов «Пpеподобне отче Паисие, добpотолюбия подвижниче» по итогам научных чтений, посвященных памяти преподобного Паисия Величковского.

В предлагаемом читателю сборнике впервые публикуются доклады и материалы, которые были представлены на научных чтениях, прошедших 26 ноября 2017 года на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге и посвященных дню памяти выдающегося наставника православного монашества преподобного старца Паисия, сообщает "Монастырский вестник".

В сборник вошли доклады известного петербургского исследователя рукописного наследия прп. Паисия, автора-составителя книг «Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения» (2014), «Каталог славянских рукописей монастыря Нямц» (2017) П.Б. Жгуна; доктора филологических наук, профессора МДА, главного палеографа РГБ (г. Москва) М.С. Крутовой, кандидата филологических наук, главного хранителя ОР БАН (г. Санкт-Петербург) В.Г. Подковыровой.

Сборник иллюстрирован уникальными фотографиями, миниатюрами, репродукциями редких икон, картин и фрагментами из рукописей прп. Паисия и его учеников.