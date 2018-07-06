В Киево-Печерской лавре начали праздновать Рождество Иоанна Предтечи

Накануне праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 6 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 7 июля Православная Церковь вспоминает рождение великого святого, о котором Сам Господь сказал: “Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя”.

Евангелист Лука рассказывает, что рождение Иоанна Предтечи сопровождалось чудесными событиями: явлением архангела отцу Пророка, Захарии, радость еще нерожденного Иоанна при встрече его матери с Пресвятой Девой, Которая уже зачала Господа Иисуса Христа от Духа Святого, пророчество Захарии о служении Предтечи – все эти чудеса упоминались сегодня в богослужебных текстах.

Завтра Блаженнейший владыка возглавит Божественную литургию в столичном соборе святой равноапостольной княгини Ольги. Начало богослужения в 9.00.