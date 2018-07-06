В Запорожской области прошла присяга новых православных казаков
19:52, 06 июля 2018Православие
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Новые члены войска дали слово служить Украинскому народу и Православной Церкви / hramzp.uа
В Запорожской области прошла присяга новых православных казаков.
В Энергодарском храме УПЦ в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» провели Казацкую Присягу для вновь поступивших в казацкую общину, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
Церемонию совершили благочинный протоиерей Владимир Иваненко и Верховный атаман войска Жуков Сергей Васильевич.
Новые члены войска МСК «Международный Союз Казаков войско Запорожское им. Атамана Близнюка» дали слово служить верой и правдой Украинскому народу, казачеству и Православной Церкви.
Отец Владимир напомнил, что Присяга православного казака – это клятва, и "нарушивший клятву будет как Иуда".
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