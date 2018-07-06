В Запорожской области прошла присяга новых православных казаков.

В Энергодарском храме УПЦ в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» провели Казацкую Присягу для вновь поступивших в казацкую общину, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

Церемонию совершили благочинный протоиерей Владимир Иваненко и Верховный атаман войска Жуков Сергей Васильевич.

Новые члены войска МСК «Международный Союз Казаков войско Запорожское им. Атамана Близнюка» дали слово служить верой и правдой Украинскому народу, казачеству и Православной Церкви.

Отец Владимир напомнил, что Присяга православного казака – это клятва, и "нарушивший клятву будет как Иуда".