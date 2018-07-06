В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Бирский и Белорецкий Илия
19:27, 06 июля 2018Православие
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Причины смерти епископа в настоящее время устанавливаются / eparhia-birsk.ru
В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Русской Православной Церкви.
Сегодня утром епископ Бирский и Белорецкий Илия был найден мертвым. Причины смерти в настоящее время устанавливаются, сообщает сайт patriarchia.ru.
Вчера, 5 июля, епископ Бирский и Белорецкий Илия, находившийся в паломнической поездке в Греции и на Афоне, направился к берегу моря в районе Халкидики. Через несколько часов знакомые епископа Илии обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски. Также к поискам была привлечена полиция и береговая охрана.
По завершении необходимых процедур и следственных действий тело почившего будет доставлено в Россию.
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