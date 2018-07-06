В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Бирский и Белорецкий Илия

В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Русской Православной Церкви.

Сегодня утром епископ Бирский и Белорецкий Илия был найден мертвым. Причины смерти в настоящее время устанавливаются, сообщает сайт patriarchia.ru.

Вчера, 5 июля, епископ Бирский и Белорецкий Илия, находившийся в паломнической поездке в Греции и на Афоне, направился к берегу моря в районе Халкидики. Через несколько часов знакомые епископа Илии обеспокоились его отсутствием и отправились на поиски. Также к поискам была привлечена полиция и береговая охрана.

По завершении необходимых процедур и следственных действий тело почившего будет доставлено в Россию.