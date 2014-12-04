Когда человек хочет восстановить свой духовный образ, он идет в храм - митрополит Онуфрий в Черновцах

Храм - это место, где человек готовит себя к вечности. Как сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви иеромонах Пафнутий (Мусиенко), такое мнение митрополит Онуфрий высказал сегодня в Черновцах во время проповеди в Свято-Введенском монастыре.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий коснулся темы значения храма в современной жизни христианина.

Вспоминая историю возникновения праздника, Его Блаженство отметил, что Богородица находилась в храме в молитве, чтении Священного Писания и рукоделии, там она часто разговаривала со Святым Архистратигом Михаилом, который был ее небесным хранителем и приносил Ей Небесную еду.

«Сегодняшний праздник учит нас тому, насколько большое значение для человека имеет храм. Храм это то место, где человек воспроизводит в себе образ Божий, который заложен в каждого, но мы часто оскверняем его своими грехами, немощами и пороками», - сказал Блаженнейший Онуфрий.

Владыка сравнил образ человека с красивой картиной, на которой через многолетнюю грязь или копоть уже не видно красивых лиц или пейзажа.

«Кто-то возразит, что человек может воспроизводить свой образ в любом месте, не обязательно в храме, - продолжил Предстоятель. - Если картина нуждается в реставрации, то ее несут ни в кузницу, ни в столярную мастерскую - картину несут квалифицированным художникам-реставраторам, которые имеют для этого и умение, и опыт, и все необходимое снаряжение. А когда человек хочет восстановить свой духовный образ, она идет для этого в Божий храм, где Божья благодать, где служат священники с определенным духовным опытом. Когда владелец картины хочет отреставрировать ее, он обращается к наиболее квалифицированным специалистам, соответственно, когда человек хочет восстановить и очистить свою душу, она тоже должен обращаться не в любую организацию, которая может называть себя «церковью», а туда, где есть настоящая истина, где Божья благодать и спасение души. Человек идет к истинной Церкви, которую основал Сам Господь, а всем известно, что Он основал именно единую Церковь, а не церкви».

Приветствуя сестер черновицкой обители, прихожан и гостей престольного праздника, Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал всем Господней поддержки в благочестивом деле обновления души:

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы помнили свое назначение, поскольку современная жизнь напоминает стремительный водопад, в котором человек забывает обо всем, даже о том, кто она и для чего живет в этом мире, что он является образом и творением Божьим, и наше основное предназначение - жить с Богом в Царстве Небесном, а здесь, на земле, наше предназначение состоит в том, чтобы мы себя определили для вечности. Ничто земное не может принести человеку мир, покой и радость, это достигается только жизнью с Богом».