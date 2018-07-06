На Афоне прошли торжества в честь преподобного Максима Грека

На Святой Горе Афон состоялись торжества, приуроченные к 500-летию прибытия в Россию инока Ватопедской обители преподобного Максима Грека.

В 1518 году по просьбе великого князя Василия III монах Максим приехал в Москву, где приступил к переводу и редактированию духовных книг, сообщает отдел внешних церковных связей РПЦ.

Во время литии, по традиции Ватопедского монастыря, в зале собраний состоялось заседание, в котором приняли участие гости, паломники и насельники обители. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. На середину храма был изнесен ковчег с частицей мощей преподобного Максима, переданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Ватопедскому монастырю из Троице-Сергеевой лавры. По окончании богослужения в братской трапезной состоялся праздничный обед, которым и завершились торжества.