Личное благочестие - сокровенная сфера общения человека с Богом - Управляющий делами УПЦ

На последнем заседании Священного Синода был утверждён новый состав комиссий Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Как сообщил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в интервью порталу "Православие и мир" в обновленном составе владыка возглавил Комиссию по вопросам приходской жизни и приходской практики.

"Личное благочестие – это особая сокровенная сфера, сфера личного общения человека с Богом. Здесь все очень индивидуально. В то же время, существующие правила отражают многовековой опыт церковной жизни. Потому они служат для всякого человека, живущего в Церкви, важным ориентиром".

По мнению владыки Антония особого внимания комиссии требует современная покаянная дисциплина - совершение таинства исповеди, и нормы наложения епитимии.

"Мы не имеем единого подхода к применению древних канонических правил. Можно встретить самые разные подходы", - объяснил митрополит.

Также владыка отметил важность темы приходского богослужения.

"Этот вопрос уже много лет вызывает активные дискуссии. У нас есть Типикон, который предписывает определенный порядок богослужения. Однако, как известно, Типикон ориентирован на монастырское богослужение. И отдельного приходского устава у нас нет", - обратил внимание управляющий делами УПЦ.

"Мне неоднократно приходилось слышать и от епископов, и от священников, и от простых мирян о том, что было бы хорошо выработать именно приходской богослужебный устав. Об этом же говорят и члены нашей комиссии. Вопрос этот, действительно, крайне важен. Но все же, мне кажется, что он должен решаться совместно с комиссией по вопросам богослужения и церковного искусства", - подытожил церковный спикер.