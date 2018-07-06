В Чернигове власти и представители УПЦ вместе готовятся к 1030-летию крещения Руси

13:45, 06 июля 2018
Православие
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Представители власти и религиозных организаций обсудили мероприятия по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины / news.church.ua

Представители Украинской Православной Церкви приняли участие в очередном заседании областного совета Церквей и религиозных организаций в Черниговской областной государственной администрации, которое состоялось 5 июля.

Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В работе заседания, которое проходило под председательством заместителя председателя Черниговской ОГА Натальи Романовой, приняли участие митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, секретарь Черниговского епархиального управления протоиерей Игорь Пидан и, с благословения архиепископа Нежинского и Прилукского Климента, благочинный 1-го Нежинского округа протоиерей Евгений Гузь.

Представители власти и религиозных организаций обсудили план областных мероприятий по празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины и возрождения семейных ценностей.

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