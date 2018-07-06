Грузинскую церковь XVI века признали памятником культурного наследия

Построенную в конце XVI века церковь Богоматери близ села Цинарехи Каспского муниципалитета признали памятником культурного наследия Грузии.

Соответствующий приказ подписал директор Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе, сообщает 6 июля Новости-Грузия.

Отмечается, что Церковь Богоматери является комплексным памятником, который был построен в 1588 году. Он состоит из зального храма, пристроенной к нему с западной стороны двухэтажной башни, оградительной каменной стены и колокольни.

На фасаде храма есть две надписи. Одну высекли на длинной песчаной плите на восточной части храма, другую — на южной. Обе надписи выполнены шрифтом "асомтаврули". Это один из видов грузинской письменности, признанный ЮНЕСКО образцом нематериального культурного наследия.

Первая надпись гласит о дате основания церкви, а также об основателе храма — тифлисском епископе Барбана Павленишвили.

Национальное агентство по охране культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года. Агентство должно регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры Грузии.